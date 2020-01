Ci sono almeno 28 morti per un bombardamento a un’accademia militare di Tripoli, in Libia

Un bombardamento su un’accademia militare di Tripoli, in Libia, ha provocato almeno 28 morti, anche se alcune stime parlano di molti di più: il ministro della Salute del governo riconosciuto dall’ONU ha detto a Reuters che i soccorsi stanno ancora lavorando, e non è ancora stato possibile contare con certezza i cadaveri. Il governo di Tripoli, guidato dal primo ministro Fayez al Serraj, sta subendo dallo scorso aprile una dura offensiva da parte delle forze leali al maresciallo Khalifa Haftar, che controlla la Libia orientale e un pezzo di quella meridionale. Le forze militari alleate del governo di Tripoli hanno accusato quelle di Haftar, che però hanno negato un coinvolgimento nel bombardamento.

