Il parlamento turco ha approvato il dispiegamento di soldati in Libia per fornire assistenza militare al governo guidato dal primo ministro Fayez al Serraj, riconosciuto e appoggiato dalla comunità internazionale. È il risultato di un accordo di cooperazione militare firmato settimane fa tra Serraj e la Turchia, e che era stato molto criticato dai paesi europei: l’effettivo invio dei soldati, però, non era scontato. La comunità internazionale ritiene che l’accordo sia una violazione dell’embargo ONU sulla vendita delle armi alla Libia, mentre molti osservatori temono che possa provocare una reazione ancora più violenta da parte di Khalifa Haftar, il militare che controlla metà del paese e da settimane attacca Tripoli. Non è ancora chiaro quanti soldati schiererà la Turchia, ma il presidente Recep Tayyip Erdoğan ha detto che è stato Serraj a richiedere l’invio di truppe.

Il governo di Serraj è impegnato dal 2014 in una violenta guerra contro le forze fedeli al maresciallo Khalifa Haftar, che controlla l’est e un pezzo di sud del paese e che lo scorso aprile ha attaccato Tripoli portando il conflitto in una nuova fase. Molti osservatori sono preoccupati che i soldati turchi possano destabilizzare ulteriormente la Libia, dove la guerra sta diventando sempre più una guerra di altri per via del ricorso delle due fazioni all’appoggio straniero. Dalla parte di Haftar sono schierati Egitto, Emirati Arabi Uniti, Russia e Francia.