Le auto più vendute in Italia nel 2019

Come ogni anno l’associazione di categoria UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) ha pubblicato la classifica delle auto più vendute in Italia, con una serie di dati sull’andamento del mercato automobilistico nel 2019. In tutto sono state immatricolate 1.916.320 auto, in aumento dello 0,3 per cento rispetto al 2018, quando furono vendute 1.910.701 auto e si registrò un calo del 3,3 per cento rispetto al 2017.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, il 2019 è stato l’anno del sorpasso delle auto a benzina su quelle diesel: le vendite delle prime sono state il 44,3 per cento del totale, mentre le seconde si sono fermate al 40 per cento (nel 2018 avevano rispettivamente il 35,3 e il 51,1 per cento del mercato). Le vendite delle auto a Gpl sono state invece il 7,1 per cento, quelle delle ibride elettriche il 6 per cento, e quelle delle auto a metano il 2 per cento.

Il gruppo con più immatricolazioni in Italia è sempre FCA, con 454.601 auto immatricolate, ma in calo del 9,58 per cento rispetto al 2018. Il modello più venduto in assoluto rimane come l’anno scorso la Fiat Panda, seguita quest’anno da Lancia Ypsilon e Dacia Duster. La Renault Clio, che nel 2018 era al secondo posto delle auto più vendute, è finita al quinto, mentre la 500 X che era seconda ha perso una sola posizione. Escono invece dalle prime dieci posizioni la Fiat Tipo e la Fiat 500, che l’anno precedente erano ottava e nona.