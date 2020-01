Copertine di gennaio 2020

Tra le prime copertine dell’anno, che come ogni mese i redattori del Post hanno osservato in cerca di quelle più notevoli, ce ne sono di molto colorate: tra queste quella del nuovo libro dello svedese Fredrik Sjöberg, che si è fatto un piccolo seguito di appassionati delle sue biografie di dimenticati artisti otto-novecenteschi in cui si mescolano riflessioni (ad esempio su collezionismo ed entomologia) e autobiografia. C’è anche un libro di una nuova casa editrice, che esiste da quest’anno.