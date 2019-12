C’è stato una grosso attentato a Mogadiscio

Sabato mattina un’autobomba è esplosa a Mogadiscio, la capitale dalla Somalia. Le informazioni sono ancora piuttosto confuse, ma sembra che l’attentato sia avvenuto nei pressi di un frequentato ufficio dell’agenzia delle entrate. Un portavoce del ministero delle Telecomunicazioni ha fatto sapere su Twitter che ci sono circa 30 morti e 60 feriti, ma circolano stime più alte e il bilancio finale potrebbe essere molto più grave. L’attacco non è ancora stato rivendicato. Nella zona è attivo da anni il gruppo terrorista somalo al Shabaab.

Emergence services have been dispatched to the scene of the attack pic.twitter.com/DoSU1rTn9H

— Harun Maruf (@HarunMaruf) December 28, 2019