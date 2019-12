Weekly Beasts

Nella raccolta bestiale della settimana si affaccia un po’ di Natale, a partire dal gatto che vive al numero 10 di Downing Street, la residenza del primo ministro britannico, sotto l’albero addobbato, passando dagli animali dello zoo di Londra e di Città del Guatemala fino a una renna per i tifosi fuori dallo stadio del Leicester. Poi ci sono un okapi, conosciuto anche come “giraffa della foresta”, nonostante le strisce bianche delle sue zampe ricordino una zebra, un agnello salterino e un branco di lupi fotografato dall’alto.

