Le cose più ascoltate su Spotify nel 2019

Ogni anno a fine anno Spotify pubblica alcune classifiche sulle canzoni e gli artisti che hanno avuto più successo nel mondo. Le classifiche si basano sul totale dei dati mondiali raccolti in dodici mesi, ma visto che la classifica è fatta a inizio dicembre, non coincidono esattamente con i risultati dell’anno solare.

Nell’ultimo anno il cantante e la cantante più ascoltati su Spotify – che ha quasi 250 milioni di utenti, compresi 113 milioni di abbonati – sono stati Post Malone e Billie Eilish; ma la canzone più ascoltata non è né dell’uno né dell’altra, perché è “Señorita”, di Camila Cabello e Shawn Mendes. Oltre alle classifiche annuali, Spotify ha reso note anche le classifiche degli ultimi dieci anni: ai primi posti ci sono Drake, Ariana Grande e “Shape of You” di Ed Sheeran.

I cantanti più ascoltati

Nel 2015, nel 2016 e nel 2017 il cantante più ascoltato era stato Drake, il cui posto era stato preso nel 2018 da Ed Sheeran. Le canzoni di Post Malone sono state ascoltate più di 6,5 miliardi di volte.

Post Malone Ed Sheeran Bad Bunny Khalid J Balvin

Le cantanti più ascoltate

L’anno scorso la più ascoltata era stata Ariana Grande, dopo che per tre anni il primato era stato di Rihanna. Quest’anno ha vinto Billie Eilish, con poco più di 6 miliardi di ascolti.

Billie Eilish Ariana Grande Taylor Swift Camila Cabello Halsey

Le canzoni più ascoltate

Nel 2018 la canzone dell’anno per numero di ascolti era stata invece “God’s Plan” di Drake.

“Señorita” – Camila Cabello, Shawn Mendes “Bad Guy” – Billie Eilish “Sunflower” – Post Malone, Swae Lee “7 Rings” – Ariana Grande “Old Town Road – Remix” – Lil Nas X, Billy Ray Cyrus

I dischi più ascoltati

Emergono due cose: la prima è che c’è poco rispetto per il modo in cui andrebbero usate le maiuscole e le minuscole; la seconda è che i nomi che girano sono sempre quelli, solo che in questo caso Billie Eilish è finita davanti a Post Malone.

WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? – Billie Eilish Hollywood’s Bleeding – Post Malone thank u, next – Ariana Grande No.6 Collaborations Project – Ed Sheeran Shawn Mendes – Shawn Mendes

I podcast più ascoltati

Come avevamo raccontato, Spotify sta puntando forte sui podcast, che sembrano essere un settore ancora in crescita. Quelli che ne stanno traendo i migliori benefici sono loro:

The Joe Budden Podcast with Rory & Mal My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark Gemischtes Hack Fest & Flauschig The Misfits Podcast

Le cantanti più ascoltate in Italia

Billie Eilish Elisa Alessandra Amoroso Ariana Grande Ana Mena

I cantanti più ascoltati in Italia

Ultimo Salmo Sfera Ebbasta Gemitaiz MadMan

Le canzoni più ascoltate in Italia

“È sempre bello” – Coez “Calipso” (with Dardust) (feat. Sfera Ebbasta, Mahmood & Fabri Fibra) – Charlie Charles “Una volta ancora” (feat. Ana Mena) – Fred De Palma “IL CIELO NELLA STANZA” (feat. NSTASIA) – Salmo “Soldi” – Mahmood

I dischi più ascoltati in Italia

MACHETE MIXTAPE 4 – MACHETE Playlist – Salmo Colpa delle favole – Ultimo 20 (Deluxe Edition) – Capo Plaza 23 6451 – tha supreme

Già che ci siamo

Visto che insieme all’anno sta finendo anche il decennio, Spotify – che esiste dal 2008 –ha fatto anche una classifica che tiene conto degli ascolti globali degli ultimi dieci anni. Di seguito le liste:

Le cantanti più ascoltate del decennio

Ariana Grande Rihanna Taylor Swift Sia Beyoncé

I cantanti più ascoltati del decennio

Drake Ed Sheeran Post Malone Eminem The Weeknd

Le canzoni più ascoltate del decennio

“Shape of You” – Ed Sheeran “One Dance” – Drake, Kyla, WizKid “rockstar (feat. 21 Savage)” – 21 Savage, Post Malone “Closer” – Halsey, The Chainsmokers “Thinking out Loud” – Ed Sheeran

La playlist del decennio