Cosa c’è stasera in TV

Le cose più interessanti in tv stasera potrebbero essere la finale di Sanremo Giovani oppure Revenant di Alejandro Iñárritu, a seconda dei gusti. Sennò c’è La ragazza del treno, tratto da uno dei romanzi di maggiore successo degli ultimi anni, oppure ancora un film fantasy russo, il cui trailer è esattamente quello che immaginate per un film fantasy russo.

Rai Uno

21.25 – Sanremo Giovani

C’è la finale del concorso laterale del Festival di Sanremo dedicato agli artisti giovani: la conduce Amadeus, che a febbraio condurrà il festival-festival, e in gara ci sono Avincola, gli Eugenio in via di Gioia, Jefeo, i Réclame, Shari, i Fadi, Fasma, Leo Gassmann, Marco Sentieri e Thomas.

Rai Due

21.20 – Principe azzurro cercasi

È un film del 2004 diretto da Garry Marshall, seguito del film Pretty Princess del 2001. La protagonista è pronta ad assumere il ruolo di principessa di Genovia. Non appena si trasferisce nel palazzo reale deve fare i conti con un’antica tradizione per la quale prima di diventare regina deve trovarsi un marito.



Rai Tre

21.20 – La ragazza del treno

Film del 2016 basato sull’omonimo libro di gran successo di Paula Hawkins, con Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Haley Bennett, Justin Theroux, Luke Evans e Allison Janney. Parla di una donna con problemi di alcolismo che assiste a un omicidio, e si rende conto che potrebbe esserne coinvolta.



Rete 4

21.30 – Dritto e rovescio

Nuova puntata del talk show condotto da Paolo Del Debbio, che stasera intervisterà tra gli altri Daniela Santanché.

Canale 5

21.40 – All Together Now

Nuova puntata del programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, in cui alcuni aspiranti cantanti devono esibirsi di fronte a una giuria composta da 100 musicisti e cantanti. In palio per il vincitore ci sono 50mila euro.

Italia Uno

21.20 – Insurgent

Film del 2015, il secondo della saga tratta dai romanzi di fantascienza di Veronica Roth, quelli di cui forse vi hanno parlato iniziando con “È tipo Hunger Games, però…”. C’è un futuro distopico, ci sono ragazzi che devono sfidarsi per essere ammessi al gruppo sociale superiore.

La7

21.15 – Piazzapulita

Nuova puntata del talk show politico di Corrado Formigli: tra gli ospiti ci sarà anche il fondatore delle “Sardine”, Mattia Santori, che nelle ultime settimane non è stato esattamente schivo nei confronti degli inviti dei talk show politici.

++ IL REDDITO DI CITTADINANZA ANCHE AGLI SPADA E AI DE SILVIO ++

Angelo De Silvio condannato per estorsione, usura, oltraggio a pubblico ufficiale, percepisce il reddito di cittadinanza. E non è il solo. Stasera a #Piazzapulita (21.15, La7), l’inchiesta esclusiva. pic.twitter.com/1iuSCErusI — Piazzapulita La7 (@PiazzapulitaLA7) December 19, 2019

TV8

21.30 – Revenant

Film del 2015 di Alejandro González Iñárritu con Leonardo DiCaprio: si ispira alla storia vera di Hugh Glass, che viene attaccato da un orso, abbandonato dai suoi compagni, dato per morto e tradito dall’uomo che si offre di seppellirlo. Da solo in un territorio difficile – e molto, molto freddo – dovrà sopravvivere e trovare chi l’ha abbandonato per vendicarsi. Per la parte DiCaprio riuscì a vincere il suo primo Oscar dopo quasi trent’anni di carriera. La storia vera del personaggio la trovate qui:

Rai 4

21.15 – Dragon

Film fantasy russo del 2015 con una principessa rapita da un drago: se vi piace il genere guardando il trailer potreste anche decidere di dargli una possibilità, ma per sicurezza superate il primo minuto e valutate se dopo siete ancora convinti.

Rai Movie

21.10 – Big Daddy

Film del 1999: Adam Sandler è un adulto immaturo che si ritrova a doversi occupare per un po’ del figlio del suo coinquilino, peraltro interpretato da Jon Stewart.

Iris

21.15 – Il texano dagli occhi di ghiaccio

Film western del 1976 diretto e interpretato da Clint Eastwood. Il protagonista è un pistolero solitario di nome Josey Wales. Ha un punteggio di 7,9 su IMDb, che dice anche che questo è l’unico film con Eastwood in cui il suo personaggio uccide un nativo americano.



Sky

Sky Uno

21.15 – Masterchef

Ragazzi siete già sul pezzo? Questa sera alle 21.15 su @SkyUno c’è la nuova edizione di @MasterChef_it …Io sono in bolla e voi! Vi aspetto tutti! #MasterChefIt pic.twitter.com/Ohiv0H0Kku — Bruno Barbieri (@barbierichef) December 19, 2019

Sky Cinema Uno

21.15 – Gamer

Sky Cinema Due

21.15 – Solaris