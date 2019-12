Le previsioni meteo per giovedì 19 dicembre

Sarà una giornata piuttosto piovosa un po’ in tutta Italia, anche se le temperature medie saranno in leggero rialzo, soprattutto al Nord. Qui fin dalla mattina ci saranno piogge sparse in gran parte delle regioni, con fenomeni temporaleschi più intensi che riguarderanno il Friuli Venezia Giulia. Al Centro ci sarà cielo molto nuvoloso fin dalle prime ore della giornata, e nel pomeriggio arriveranno anche piogge e temporali, specialmente sulle regioni tirreniche. Non va meglio al Sud, dove si registreranno piogge sparse che potranno essere anche molto intense sulle zone ioniche della Calabria.

Il meteo a Roma

Inizierà a piovere a metà mattina, e nel pomeriggio ci potranno essere anche temporali. Le temperature si manterranno intorno ai 12 gradi per tutta la giornata.

Il meteo a Milano

Ci sarà qualche sporadica goccia di pioggia nelle prime ore della giornata, ma per il resto il cielo resterà nuvoloso.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.