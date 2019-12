Martedì 17 dicembre è stato il giorno più caldo mai registrato in Australia, che in questo momento è nel pieno dell’estate. Secondo le rilevazioni del Bureau of Meteorology, un’agenzia del governo australiano, la temperatura media nazionale è stata di 40,9 grandi centigradi, superando il precedente record di 40,3 stabilito il 7 gennaio 2013. Le previsioni fra l’altro indicano che nei prossimi giorni le temperature dovrebbero continuare ad aumentare, cosa che potrebbe portare a un ulteriore nuovo record. L’Australia è uno dei paesi che più sta soffrendo il cambiamento climatico: nove dei dieci anni più caldi nella sua storia sono stati registrati dal 2005 ad oggi.

Preliminary results suggest that the 17th December was Australia's hottest day on record at 40.9 ºC, with the average maximum across the country as a whole, exceeding the previous record of 40.3 ºC on the 7th January 2013. https://t.co/TKwWBuFPgJ pic.twitter.com/xOFpokoXos

