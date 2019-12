 7 migranti sono morti e altri 20 risultano dispersi in seguito al naufragio di un barcone al largo del Marocco

Esta mañana nos contactó un barco que partió de #Nador con 90 personas apróx, entre ellas mujeres y niños. Estaban aterrorizados y la patera volcando. Después de la llamada perdimos contacto y no sabemos lo que les ha ocurrido. Autoridades en #Marruecos y #España están informadas pic.twitter.com/pniTgfeKzv

7 persone sono morte e altre 20 risultano disperse in seguito al naufragio di un barcone di migranti al largo di un barcone di migranti avvenuto al largo di Nador, nel Nord-Est del Marocco. Lo ha scritto su Twitter Alarm Phone, un call center informale gestito dalla ong Watchformed, che ha avuto conferma dal centro di soccorso di Rabat. Alarm Phone ha aggiunto che altre 63 persone che erano a bordo del barcone sono state messe in salvo.

