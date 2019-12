Cosa c’è stasera in TV

Stasera in televisione continuano la fiction Rai Pezzi Unici con Sergio Castellitto e il talk show di Fabio Fazio Che tempo che fa, che avrà tra gli ospiti anche John Bercow, ex speaker della Camera del Parlamento britannico. Il terzo canale Rai festeggia invece i suoi quarant’anni con uno speciale della Grande Storia. Su Italia 1 c’è una nuova puntata delle Iene mentre su La7 un’altra puntata di Non è l’Arena di Massimo Giletti. Tra i film più rilevanti della serata ci sono Fuga dal Natale con Tim Allen e Jamie Lee Curtis e The Water Diviner di Russell Crowe.

Rai 1

21.25 – Pezzi unici

È un nuovo episodio della fiction con Sergio Castellitto, Giorgio Panariello e Irene Ferri. Castellitto interpreta un artigiano e padre di un artigiano-insegnante che dopo l’inaspettata morte del figlio eredita alcuni suoi allievi di una scuola professionale, ognuno coi suoi problemi.

Rai 2

21.05 – Che tempo che fa

Su Rai 2 continua il talk show presentato da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, preceduto alle ore 19.40 da Che Tempo Che Farà. Tra gli ospiti della serata ci sono il premio Oscar Roberto Benigni, il regista Matteo Garrone, l’ex speaker della Camera dei Comuni britannica John Bercow e l’architetto Renzo Piano.

Rai 3

21.20 – La grande storia: 40 anni di Rai 3

Paolo Mieli ripercorre la storia del terzo canale Rai, che iniziò le trasmissioni il 15 dicembre di quarant’anni fa.

"Una rete e un telegiornale che furono e che sono ancora esempio di libertà e di grande creatività". @PaoloMieli per i 40 anni di @RaiTre. 📺 stasera, #15dicembre alle 21:20 #Rai3#lagrandestoria pic.twitter.com/prgZzq32PP — La Grande Storia (@LagrandeStoria) December 15, 2019

Rete 4

21.25 – In trappola

È un film tedesco del 2018 diretto da Christian Alvart con Paul Lux, Hannah Herzsprung e Christiane Paul. Chi sono? Non lo sappiamo.

Canale 5

21.20 – Indovina chi viene a Natale?

È una commedia italiana del 2013 diretta da Fausto Brizzi con Diego Abatantuono, Claudio Bisio, Raoul Bova, Carlo Buccirosso, Gigi Proietti e Claudia Gerini.

Italia 1

21.10 – Le Iene Show

È una nuova puntata del programma di intrattenimento ideato da Davide Parenti e condotto in rotazione dal trio maschile Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma e dal trio femminile formato da Nina Palmieri, Veronica Ruggieri e Roberta Rei.

La7

20.35 – Non è l’Arena

Su La7 continua la terza edizione del programma di approfondimento e inchieste condotto da Massimo Giletti.

Domenica alle 20.30 nuovo appuntamento con Massimo Giletti a @nonelarena pic.twitter.com/KNJuZpfhmd — La7 (@La7tv) December 15, 2019

Nove

21.25 – Fuga dal Natale

È una commedia natalizia del 2004 diretta da Joe Roth e interpretata da Tim Allen, Jamie Lee Curtis e Dan Aykroyd. È tratto dall’omonimo romanzo del 2001 di John Grisham. Il titolo inglese è Christmas with the Kranks.

Rai Movie

21.15 – Una notte con la regina

È un film drammatico del 2015, diretto da Julian Jarrold, in cui recitano Sarah Gadon, Bel Powley, Jack Reynor, Rupert Everett e Emily Watson.

Iris

21.00 – The Water Diviner

È il primo film da regista di Russell Crowe, uscito nel 2014 e ambientato nel 1919. Racconta la storia di un agricoltore australiano che compie un viaggio fino a Gallipoli, in Turchia, per riportare i suoi figli, presunti morti in guerra, a casa e seppellirli.

Sky

Sky Cinema Uno

21.10 – Fuga da Reuma Park

Sky Cinema Due

21.10 – Boy Erased

Sky Cinema Christmas

21.10 – Serendipity