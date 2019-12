Volete farvi un’idea di cosa ci sia su TikTok?

TikTok è un social network cinese diventato popolarissimo tra adolescenti e preadolescenti, che si basa sulla condivisione di video molto brevi, una quindicina di secondi, spesso divertenti, bizzarri, scemi. Ha appena pubblicato una collezione dei migliori video dell’anno: i 10 migliori di 10 categorie, per un totale di 100 video: i più virali, i migliori video con i meme, con gli animali, fatti da artisti, da personaggi famosi, con effetti visivi creativi, dei migliori innovatori, di danza, sport e consigli di cosmetica. Abbiamo ripreso i 10 video più virali e i migliori di ogni categoria, così che anche chi non sa cosa sia TikTok possa farsene un’idea: ci sono esperimenti, operazioni di frutta, cani bassotto un po’ gangster e Will Smith.

I dieci video più virali su TikTok

1) Un enorme “dentifricio dell’elefante“, un esperimento fatto mescolando acqua ossigenata e ioduro di potassio



2) Un’operazione chirurgica a una banana



3) Una piscina all’aperto



4) Umani contro insetti



5) Chiacchiere, unghie lunghe, tè di Starbucks



6) Un gatto che balla su Mr. Sandman



7) Il primo assaggio della kombucha, tè dolce fermentato



8) Lo spuntino del colibrì



9) Crocs e crema depilatoria



10) L’orso Daredevil



Il miglior video con meme

Gemelli



Il miglior video di artisti

Bassotto rockstar



Il miglior video di un personaggio famoso

Will Smith che ha bisogno di un chiropratico



Il miglior video creativo

Chi vede il bicchiere mezzo pieno, chi una torta



Il miglior video di danza o coreografia

Cosa succede se stai troppo su TikTok



Il miglior video con effetti visivi

Sfida nonno nipote



Il miglior video di animali

Il regalo per i 5 anni di un gatto Savannah



Il migliore video di beauty

Viso a scacchi



Il migliore video di sport

Frisbee