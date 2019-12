Un regalo di Natale al giorno: -14

C’è stato un tempo in cui il Post aderiva senza tentennamenti alla “mozione Flanagin”, dal nome di un giornalista americano contrario allo scambio di regali tra adulti. Poi ci siamo gradualmente addolciti e da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi i regali di Natale ama farli (o deve farli, un po’ costretto dalle circostanze). Quindi, ecco un regalo di Natale al giorno: per un mese, fino al 24 dicembre, vi suggeriamo un oggetto che si possa acquistare facilmente online e senza aspettare troppo. Uno solo al giorno, per non impegnarvi troppo: se può funzionare per qualcuno che conoscete, cliccate, comprate, e risolto. Se no ci riproviamo il giorno dopo.

Un libro e un vaso di terracotta per sperimentare con la fermentazione

A ottobre è uscito anche in Italia il libro sulla fermentazione di René Redzepi, lo chef del Noma, uno dei più famosi ristoranti del mondo. Il Noma è un ristorante danese che, in una forma o in un’altra, esiste dal 2004. La sua cucina si basa sugli ingredienti locali dei paesi nordici, molti dei quali vengono fatti fermentare per essere conservati a lungo e ottenere nuovi sapori. Negli anni Redzepi ha sperimentato moltissimo con le tecniche di fermentazione, per produrre aceti, kombucha (un tè addolcito e fermentato), miso (un condimento tradizionalmente ottenuto dai semi della soia gialla) ma anche frutta e verdure fermentate.

Noma. La guida alla fermentazione spiega di che tipo di alimenti e bevande si tratta, parla della scienza dietro i processi di fermentazione e di come fare a ottenere alcuni degli ingredienti usati al Noma. Il libro, molto bello e curato anche per le illustrazioni, può essere un buon regalo di Natale per gli appassionati di cucina e le persone in cerca di un hobby, magari in abbinamento a un vaso per la fermentazione di frutta e verdura, come questo, di ceramica, da 5 litri (e 56 euro) o questo contenitore, di plastica, da 3,4 litri (21 euro).

