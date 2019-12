La Corte dei Conti ha archiviato l’inchiesta sullo stipendio di Fabio Fazio

La Corte dei Conti ha archiviato l’inchiesta sullo stipendio del noto conduttore della RAI Fabio Fazio, aperta a maggio dopo un esposto del deputato di Italia Viva Michele Anzaldi (all’epoca del Partito Democratico). Negli anni scorsi lo stipendio del conduttore era stato preso di mira da diversi partiti, soprattutto dalla Lega e dal Movimento Stelle, in particolare da Matteo Salvini. Secondo un articolo del Messaggero diffuso su Twitter da Fazio stesso, la Corte dei Conti ha stabilito che il suo stipendio non può essere considerato un danno erariale perché il talk show Che tempo che fa costa circa la metà rispetto alla media dei programmi di intrattenimento e perché lo stipendio degli artisti non è soggetto ai parametri degli altri dipendenti RAI.

…e dopo un linciaggio durato anni, questo è l’ovvio finale:#ctcf ha un costo puntata inferiore del “50% della media dei programmi di intrattenimento Rai”. Nel frattempo #ctcf è su raidue, il mio contratto è stato rivisto e il danno di immagine subito è ormai subito. pic.twitter.com/kZQ16nZfna — Fabio Fazio (@fabfazio) December 10, 2019