Cosa c’è stasera in TV

Gli appassionati di calcio questa sera guarderanno probabilmente Inter-Barcellona di Champion League, in cui l’Inter può ottenere la qualificazione agli ottavi di finale. In alternativa ci sono i soliti programmi del martedì sera e diversi film: il film sentimentale Parigi può attendere, la commedia Le spie della porta accanto e La vita possibile. Su Paramount, poi, potrete rivedere un classico film della Disney, Robin Hood, e ritrovarvi a fischiettare questa per tutta la sera:

Rai Uno

21.25 – Parigi può attendere

Primo film non documentario di Eleanor Coppola, la moglie di 81 anni di Francis Ford Coppola. I protagonisti sono Diane Lane e Alec Baldwin.

Rai Due

21.20 – Le spie della porta accanto

Commedia del 2016 con Zach Galifianakis e Isla Fisher che interpretano una tranquilla coppia che vive in periferia con i propri figli. La loro vita viene improvvisamente stravolta quando scoprono che i vicini di casa (Jon Hamm e Gal Gadot) sono degli agenti segreti.

Rai Tre

21.20 – #cartabianca

Nuova puntata della nuova stagione del talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer, con il commento di Mauro Corona.

Il MES, la prescrizione e soprattutto l'Ilva con la proprietà che ha annunciato 4700 esuberi. Di questo e di altro discutono maggioranza e opposizione, mentre le sardine continuano a riempire le piazze d'Italia.#cartabianca, con #BiancaBerlinguer, martedì alle 21.20 su #Rai3. pic.twitter.com/lmjihEz6Aj — #cartabianca (@Cartabiancarai3) December 7, 2019

Rete 4

21.25 – Fuori dal coro

Programma di attualità e polemica di Mario Giordano.

Canale 5

21.00 – Inter-Barcellona (Champions League)

È una delle partite dell’ultimo turno dei gironi di UEFA Champions League in programma stasera. L’Inter passa agli ottavi se vince o se termina a pari punti con il Borussia Dortmund.

Italia 1

21.20 – Le Iene show

Nuova puntata del noto programma che anche quest’anno andrà in onda il martedì e il giovedì. Conducono Nicola Savino e Alessia Marcuzzi.

Signor presidente del Consiglio, come spiega questi nuovi documenti mostrati da @a_monteleone e @marcoocchipintij?https://t.co/qs41rY79uj — Le Iene (@redazioneiene) December 10, 2019

La7

21.15 – diMartedì

Nuova puntata del talk show condotto da Giovanni Floris.

Rai Movie

21.10 – La vita possibile

Film drammatico del 2016 diretto da Ivano De Matteo, interpretato da Margherita Buy e Valeria Golino. Racconta di una donna che, per scappare dal marito violento, va a vivere a Torino a casa di un’amica che fa l’attrice di teatro. Qui farà la conoscenza di un ristoratore francese che vive nel quartiere, che l’aiuterà a trovare la voglia di iniziare una nuova vita.

Paramount

21.00 – Robin Hood

Classico film di animazione della Disney del 1973, ispirato alla storia di Robin Hood ma con protagonista animali antropomorfi.

Sky

Sky Cinema Uno

21.00 – Il bacio che aspettavo