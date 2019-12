La grande eruzione in Nuova Zelanda

Lunedì in Nuova Zelanda almeno cinque persone sono morte a causa dell’eruzione del vulcano White Island, che si trova sull’omonima isola a circa 48 km dall’isola del Nord. La polizia neozelandese ha detto che al momento dell’eruzione sull’isola c’erano 47 persone, tra i turisti e i loro accompagnatori: 34 si sono salvate e otto risultano ancora disperse. La prima ministra Jacinda Ardern ha detto in una conferenza stampa che sull’isola non sono stati rilevati segni di persone ancora in vita e che per le otto persone disperse si tratterà con ogni probabilità di una «operazione di recupero», lasciando quindi intendere che non si pensa di trovarle ancora vive. Ardern ha anche detto che 31 delle 34 persone che si sono salvate si trovano al momento in ospedale.

Secondo il vice commissario di polizia John Tims le persone coinvolte nell’eruzione sarebbero sia neozelandesi che stranieri. Si sa inoltre che molti dei turisti coinvolti sarebbero passeggeri della nave da crociera “Ovation of the Seas”.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt

— Michael Schade (@sch) December 9, 2019