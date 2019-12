La Turchia ha rimpatriato 11 sospettati per terrorismo in Francia

La Turchia ha detto di aver rimpatriato 11 sospetti terroristi di nazionalità francese in Francia, parte dei 2.500 stranieri detenuti nelle carceri turche in quanto affiliati allo Stato Islamico (o ISIS), che secondo i piani saranno trasferiti nei prossimi mesi nei loro paesi europei di origine. Il ministero dell’Interno turco non ha fornito ulteriori dettagli, e le autorità francesi non hanno commentato, ma Reuters scrive che tra gli 11 detenuti ci sono quattro donne e sette bambini.

La Turchia vorrebbe rimpatriare circa 2.500 stranieri, che rappresentano da anni un problema molto noto per i governi europei. Dopo l’offensiva militare nel nord della Siria contro i curdi siriani, la Turchia ha detto di aver preso in custodia 287 persone sospettate di essere affiliate con l’ISIS, comprese donne e bambini. L’operazione aveva generato molte preoccupazioni nella comunità internazionale per il rischio che gli attacchi turchi consentissero la fuga di alcuni delle migliaia di miliziani dell’ISIS detenuti nelle carceri curde, cosa effettivamente successa.