Lo sciopero dei trasporti di oggi a Roma e nel Lazio

Lo sciopero di COTRAL, invece, durerà 24 ore, ma il servizio verrà garantito nelle fasce orarie che vanno dall’inizio del servizio alle 8.30 e dalle 17 alle 20. COTRAL consiglia di scaricare l’app e controllare la sezione “tempo reale” per sapere lo stato del servizio. In alternativa c’è una sezione simile anche sul sito, qui .

Domani ci sarà uno sciopero. Prima di metterti in viaggio consulta la sezione tempo reale della nostra app. pic.twitter.com/9Pld8GVrkR

Lo sciopero di ATAC durerà solamente 4 ore, dalle 10 alle 14. Durante lo sciopero si potrà controllare lo stato del trasporto pubblico a questo sito del comune , aggiornato in tempo reale.

Oggi, lunedì 9 dicembre, ci saranno una serie di scioperi che riguarderanno il trasporto pubblico di Roma e del Lazio: in particolare gli scioperi riguarderanno i dipendenti di ATAC, l’azienda municipalizzata che gestisce i trasporti a Roma, e COTRAL, la compagnia dei trasporti regionale, mentre non sono interessate Roma TPL – la compagnia privata che gestisce una parte delle linee autobus – e Trenitalia.

