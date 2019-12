Serie A, risultati e classifica della 15ª giornata

La quindicesima giornata del campionato di Serie A si è giocata tra venerdì 6 e domenica 8 dicembre. È iniziata con l’anticipo di Milano tra Inter e Roma, terminato in parità senza reti, ed è proseguita sabato con le vittorie negli anticipi di Atalanta e Lazio e con il pareggio fra Udinese e Napoli. Grazie alla vittoria della Lazio, l’Inter rimarrà in testa alla classifica con due punti di vantaggio fino alla prossima giornata. Domenica si sono giocate le altre sei partite in programma, dal pareggio fra Lecce e Genoa all’ora di pranzo fino alla vittoria del Milan a Bologna.

Venerdì

20.45

Inter-Roma 0-0

Sabato

15.00

Atalanta-Verona 3-2

23° Di Carmine, 44° Malinosvky, 57° Di Carmine, 64° Muriel, 93° Djimsiti

18.00

Udinese-Napoli 1-1

32° Lasagna, 69° Zielinski

20.45

Lazio-Juventus 3-1

25° Ronaldo, 45° Luiz Felipe, 74° Milinkovic, 95° Caicedo

Domenica

12.30

Lecce-Genoa 2-2

31°Pandev, 45° Criscito, 60° Falco, 70° Tabanelli

15.00

Sassuolo-Cagliari 2-2

7° Berardi, 36° Djuricic, 51° Joao Pedro, 90° Ragatzu

Spal-Brescia 0-1

54° Balotelli

Torino-Fiorentina 2-1

22° Zaza, 72° Ansaldi, 91° Caceres

18.00

Sampdoria-Parma 0-1

21° Kucka

20.45

Bologna-Milan 2-3

15° Piatek, 32° Hernandez, 46° Bonaventura, 84° Sansone

La classifica della Serie A dopo quindici giornate:

Inter 38 Juventus 36 Lazio 33 Cagliari 29 Roma 29 Atalanta 28 Napoli 21 Parma 21 Torino 20 Milan 20 Verona 18 Bologna 16 Fiorentina 16 Sassuolo 15* Udinese 15 Lecce 15 Sampdoria 12 Genoa 11 Brescia 10* Spal 9

* Una partita in meno