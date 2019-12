Andy Ruiz-Anthony Joshua, l’incontro di boxe dell’anno in diretta streaming

I pugili Andy Ruiz Jr. e Anthony Joshua combatteranno questa sera a Ryad, in Arabia Saudita, nell’atteso incontro che mette in palio i titoli mondiali unificati dei pesi massimi WBA, IBF, WBO e IBO. L’inizio dell’incontro è previsto quando in Italia saranno le 21.15 e verrà trasmesso in esclusiva su Dazn. È la rivincita del match combattuto sei mesi fa al Madison Square Garden di New York, quando lo sfavorito e sconosciuto pugile messicano Andy Ruiz sconfisse per KO tecnico l’allora campione del mondo in carica, l’inglese Anthony Joshua, sconvolgendo le gerarchie della boxe e le previsioni di tutti gli addetti.

L’incontro del Madison Squadre Garden fu unico ed eccezionale, motivo per cui una rivincita era necessaria. Dopo la clamorosa sconfitta, Joshua si è fatto vedere meno e ha lavorato sodo: ora pesa 4 chili in meno di sei mesi fa. Ha descritto l’incontro dicendo che potrà dire la verità su entrambi: «La prima volta la colpa è tua, ma la seconda volta è colpa mia». Ruiz invece si è giustamente goduto fama e popolarità, impensabili fino a pochi mesi fa, e ora pesa 6 chili in più del primo incontro. In conferenza stampa si è detto però concentrato e determinato a ripetere l’esito.

Dove vedere Ruiz-Joshua

L’incontro tra Andy Ruiz e Anthony Joshua, in programma sabato sera a partire dalle 21.45, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili.

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.