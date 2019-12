Le previsioni del tempo per domani, domenica 8 dicembre

Sarà la giornata giusta per uscire a cercare regali di Natale, domenica: è previsto sole su quasi tutta Italia, con qualche peggioramento tra Lombardia, Liguria e Toscana settentrionale solo verso sera. Se dovete scegliere quale versante dell’Italia scegliere per lo shopping, vi suggeriamo comunque quello adriatico, dove sono previste ancora meno nuvole e più sole. Al Nord continuerà il freddo degli ultimi giorni, con le minime tra Piemonte, Lombardia e Veneto intorno ai 2 gradi e le massime che, nei migliori casi, arriveranno intorno ai 7 gradi.

Le previsioni del tempo per Milano

Avrete tempo di stare in giro a passeggiare fino a metà pomeriggio, quando potrebbe cominciare a piovere. Certo, a metà pomeriggio comincerà anche a fare meno freddo. Dovete scegliere: mattina con guanti o pomeriggio con ombrell0?

Le previsioni del tempo a Roma

Non è prevista pioggia, anzi ci sarà un po’ di timido sole nel pomeriggio. Le temperature saranno quelle giuste per chiamare i vostri amici di Milano e prenderli in giro mentre vi parlano della scelta tra guanti e ombrello.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.