Il tribunale di Pescara ha archiviato le accuse contro i principali politici nell’inchiesta sull’Hotel Rigopiano

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pescara ha archiviato le accuse contro i principali politici nell’inchiesta sulla vicenda dell’Hotel Rigopiano, che il 18 gennaio del 2017 fu semidistrutto da una valanga di neve che si era staccata per via di una scossa di terremoto e in cui morirono 29 persone. In un primo momento la procura aveva chiesto il rinvio a giudizio per 25 indagati, fra cui gli ex presidenti della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso, Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi, oltre all’ex sottosegretaria alla Giustizia Federica Chiavaroli. In seguito ha cambiato idea, e ha chiesto al gip l’archiviazione per diversi indagati fra cui i quattro politici.

Repubblica ha scritto che «rimangono a processo, ma soltanto per alcune ipotesi di reato, anche l’ex prefetto di Pescara Francesco Provolo, quindi Andrea Marrone, consulente incaricato per adempiere le prescrizioni in materia di prevenzione infortuni, Bruno Di Tommaso, legale responsabile della Gran Sasso Resort & Spa, e Carlo Giovani, dirigente della Protezione civile».

In un primo momento la procura aveva chiesto l’incriminazione di tutti gli indagati per reati molto gravi fra cui disastro colposo, lesioni plurime colpose, omicidio plurimo colposo, falso ideologico, abuso edilizio, omissione d’atti d’ufficio, abuso in atti d’ufficio e vari reati ambientali. Gli avvocati che rappresentano i parenti dei morti si sono detti contrari alla decisione della procura e del gip.