Un regalo di Natale al giorno: -22

C’è stato un tempo in cui il Post aderiva senza tentennamenti alla “mozione Flanagin”, dal nome di un giornalista americano contrario allo scambio di regali tra adulti. Poi ci siamo gradualmente addolciti e da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi i regali di Natale ama farli (o deve farli, un po’ costretto dalle circostanze). Quindi, ecco un regalo di Natale al giorno: per un mese, fino al 24 dicembre, vi suggeriamo un oggetto che si possa acquistare facilmente online e senza aspettare troppo. Uno solo al giorno, per non impegnarvi troppo: se può funzionare per qualcuno che conoscete, cliccate, comprate, e risolto. Se no ci riproviamo il giorno dopo.

Sonos è una tra le più popolari aziende che producono casse per ascoltare la musica in casa. «Fa poche cose che sono il meglio per la loro fascia di prezzo», riassume il redattore del Post che se ne intende di aggeggi per ascoltare la musica. L’ultimo prodotto di Sonos è lo speaker (o cassa, per noi profani) Sonos Move, il primo speaker dell’azienda completamente senza fili (o cavi, per noi profani). Sonos Move è pensato per essere usato in ogni stanza della casa, sul terrazzo, a bordo piscina, in giardino, sul patio, al parco, in viaggio, in campeggio, ma per fornire una buona qualità del suono senza spendere migliaia di euro.

Si collega al telefono o al computer tramite wifi e Bluetooth, si può controllare attraverso un’app e si può usare insieme ad altri dispositivi dello stesso marchio. È integrato con Amazon Alexa e con l’Assistente Google, quindi gli si può chiedere di passare alla canzone successiva parlandogli, tra le altre cose. Essendo “Move”, è progettato per resistere agli urti, alle cadute e alle intemperie e ha una sorta di maniglia che permette di impugnarlo facilmente per spostarlo dove serve. Pesa circa 3 kg, è alto 24 centimetri, largo 16 e profondo circa 13.

Una volta che è stato ricaricato, si può staccare dalla sua base e usarlo in giro: la batteria dura una decina di ore (e si può sostituire, quando smette definitivamente di funzionare). Ha un sistema di ottimizzazione automatica che bilancia l’audio in base all’ambiente in cui si trova, quindi la qualità del suono è buona e anche all’aperto la musica si sente bene, se non si hanno orecchie troppo raffinate. Costa 399 euro sia su sul sito di Sonos, sia su Amazon.



Se volete regalare uno speaker wifi di di buona qualità, ma avete un budget ancora inferiore, Sonos produce pure Sonos One, a 199 euro. Non è portatile, perché va tenuto collegato alla corrente, ma è considerato una garanzia: gran qualità del suono, gran volume, e possibilità di assemblare un impianto completo aggiungendo col tempo altre casse e subwoofer della stessa linea. Diversi redattori del Post ci hanno arredato casa, con soddisfazione.

