Un regalo di Natale al giorno: -23

C’è stato un tempo in cui il Post aderiva senza tentennamenti alla “mozione Flanagin”, dal nome di un giornalista americano contrario allo scambio di regali tra adulti. Poi ci siamo gradualmente addolciti e da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi i regali di Natale ama farli (o deve farli, un po’ costretto dalle circostanze). Quindi, ecco un regalo di Natale al giorno: per un mese, fino al 24 dicembre, vi suggeriamo un oggetto che si possa acquistare facilmente online e senza aspettare troppo. Uno solo al giorno, per non impegnarvi troppo: se può funzionare per qualcuno che conoscete, cliccate, comprate, e risolto. Se no ci riproviamo il giorno dopo.

Per quelli che si sentono più vicini alla mozione Flanagin o per quelli che devono trovare qualcosa da regalare a chi ha già tutto, qualcosa di buono da mangiare o da bere è un’ottima scelta: meno consumistica di altre, e potenzialmente piacevole anche per chi fa il regalo. Tra le cose che rientrano in questa categoria c’è l’olio Muraglia, prodotto ad Andria, in Puglia, che si presta bene a essere regalato per via degli orci di ceramica decorati in cui viene venduto.

Gli orci contengono mezzo litro d’olio: quelli con le fantasie più semplici (come l’elica verde chiaro di quello a sinistra) costano 28 euro, mentre le edizioni limitate sono un po’ più costose. Oltre alla fantasia si può scegliere anche il gusto, per chi sa degustare l’olio: c’è il fruttato intenso, il fruttato medio, il denocciolato (in cui i noccioli delle olive sono rimossi prima della spremitura), una qualità affumicata e vari olii aromatici, ad esempio allo zenzero. L’orcio con il disegno del re costa 45 euro, quello con la fantasia natalizia 40. Qui potete vederli tutti. C’è anche un orcio più grosso, da tre litri, con una fantasia arcobaleno.

