Il Black Friday finisce oggi

Con oggi termina il periodo degli sconti del Black Friday per quest’anno. Negli Stati Uniti si parla di Cyber Monday, perché un tempo il lunedì dopo il Black Friday era una giornata di sconti sui prodotti tecnologici, ma ormai non c’è più una grossa differenza tra questa giornata e quelle che l’hanno preceduta. E in Italia del resto, se l’espressione “Black Friday” si è diffusa ed è ormai molto conosciuta, non si può dire lo stesso di “Cyber Monday”. In ogni caso abbiamo messo insieme una lista di siti di e-commerce che vanno avanti con le promozioni anche oggi.

Amazon

Una parte degli sconti che erano disponibili venerdì lo sono ancora oggi. Tra questi ci sono un iPhone XR da 128 GB a 629 euro (100 in meno del solito), gli EarPods di Apple (cioè gli auricolari col filo) a 20 euro, la piccolissima stampante per le foto Zoemini di Canon (qui potete farvi un’idea di come stampa, usa la tecnologia Zink) a 75 euro invece di 100 e passa, una campana tibetana, caso mai ne aveste bisogno, a 23 euro e 50, e una piccola cassa portatile di Bose, per ascoltare la musica durante le passeggiate in montagna e i giri in bicicletta, a 70 euro invece di 90. Oggi poi sono stati aggiunti nuovi sconti, ad esempio su alcuni reggiseni di Lovable, su alcuni treppiedi di Manfrotto e su alcuni televisori di Samsung. Inoltre si possono acquistare, per 14 euro, 200 caramelle Goleador: al gusto cola, frutta, liquirizia o “mistery”, con gusto a sorpresa. La piramide da 96 Ferrero Rocher invece costa 70 euro invece di 100.

eBay

Molti dei prodotti in sconto su eBay in questo periodo, tra cui il videogioco per PS4 Death Stranding, sono andati esauriti. Tra quello che resta ci sono gli AirPods di Apple (quelli senza fili): 199 euro quelli con la custodia ricaricante wireless. Restano comunque costosi, ma qualcosa si risparmia. È ancora valido anche lo sconto su Google Home Mini, il più piccolo dei dispositivi da assistente per la casa di Google: costa 20 euro.

ePrice

La Black Marathon di ePrice finisce oggi. Sul sito trovate diverse offerte su prodotti di vario tipo: in particolare ci sono sconti interessanti su alcuni modelli di aspirapolveri, lavatrici, frigoriferi e macchinette del caffè. Chi fa acquisti scontati su ePrice in questi giorni inoltre può accumulare degli sconti da utilizzare dopo Natale: per esempio chi acquista un prodotto con uno sconto di 30 euro, riceve un buono sconto pari a 30 euro da spendere tra il 27 e il 31 gennaio.

Altri e-commerce di elettrodomestici

Euronics fa promozioni anche oggi: le trovate tutte a questa pagina. Sul sito di Unieuro ci sono sostanziosi sconti su prodotti di elettronica ed elettrodomestici. GameStop, un sito che vende console e videogiochi, fa sconti fino al 70 per cento.

Abbigliamento e cosmetici

Anche Asos continua a fare sconti e così il sito di Decathlon: potete monitorare le promozioni a questa pagina. Anche K-Way, il marchio che ha dato il nome agli impermeabili leggeri che si piegano e diventano marsupi, ma che produce anche altri capi d’abbigliamento sportivo, fa ancora sconti del 20 per cento su alcuni prodotti; fate attenzione però perché per vedere il valore dei prodotti scontati bisogna aspettare di metterli nel “carrello”.

Il sito di Kiehl’s fa il 20 per cento di sconto su tutti i suoi prodotti (e il 25 per cento per chi spende almeno 99 euro) e quello di Urban Decay offre il 25 per cento di sconto su quasi tutto (compresa una palette di ombretti della famosa serie “Naked”), con la spedizione gratuita.

I treni di Italo

Fino alle 12 di oggi c’è il 40 per cento di sconto sui treni di Italo dal 10 dicembre al 31 marzo,inserendo il codice BLACK.

***

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi, il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi – che potrebbero variare di giorno in giorno rispetto a quelli indicati, in base alle offerte.

Ma potete anche cercarli su Google.