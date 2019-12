Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv ritorna la fiction I Medici, di cui qualche anno fa si era parlato assai per il coinvolgimento di Dustin Hoffman e Richard Madden, che ora però non ci sono più: c’è Neri Marcorè che fa il papa, in compenso. Ci sono poi un programma un po’ nostalgico su Rai Due, vari talk show, e tre film di saghe molto fortunate: Pirati dei Caraibi, 007 e Ocean’s Eleven.

Rai Uno

21.25 – I Medici

Comincia la terza stagione della serie tv prodotta dalla Rai sulla famosa famiglia nobiliare fiorentina dei Medici, ambientata durante il Rinascimento. Le nuove puntate riprendono pochi mesi dopo la Congiura dei Pazzi, tentativo fallito di spodestare i Medici, e racconterà anche dell’arrivo a Firenze del frate domenicano Girolamo Savonarola. Tra gli attori ci sono Daniel Sharman, Sinnove Karlsen, Alessandra Mastronardi, Francesco Montanari e Neri Marcorè (che fa il papa). Non ci sono più Dustin Hoffman e Richard Madden, che avevano partecipato soltanto alla prima stagione.

Rai Due

21.20 – Maledetti amici miei

Nuova puntata del programma condotto da Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi e con la partecipazione di Margherita Buy e Max Tortora. Stasera tra gli ospiti ci sono Gino Paoli, Dori Ghezzi, Mara Venier, Vittorio Cecchi Gori, Massimo Ceccherini e Adriano Panatta.

Rai Tre

21.20 – Report

Nel programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci si parlerà, tra le altre cose, degli scarichi in mare delle industrie chimiche italiane.

Alle 21.20 su @RaiTre #Report si occuperà del colosso della chimica Solvay e dei suoi stabilimenti in Italia.

A Ferrara sono stati trovati, nel terreno e nelle falde, inquinanti riconducibili alla sua produzione, in Piemonte è stato condannato in appello per disastro ambientale. pic.twitter.com/iuzK0Ru4KA — Report (@reportrai3) December 2, 2019

Rete 4

21.25 – Quarta Repubblica

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Nicola Porro.



Canale 5

21.40 – Non è la d’Urso

In realtà lo è.

Italia Uno

21.15 – Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare

È il quarto film della famosa saga di avventura, con Johnny Depp ma senza Orlando Bloom e Keira Knightley. È infatti più un film a sé che un vero sequel, e guadagnò oltre un miliardo di dollari, entrando in un club riservato a poche decine di film nella storia.

La7

21.20 – Grey’s Anatomy

Due nuove puntate della quindicesima stagione della nota serie tv a tema medico-ospedaliero, andata in onda l’anno scorso negli Stati Uniti e nei mesi scorsi a pagamento su Sky.

TV8

20.30 – Quantum of Solace

Film del 2008, 22esimo con protagonista l’agente segreto britannico James Bond, e Daniel Craig che lo interpreta per la seconda volta. In quest’occasione vuole vendicarsi per l’uccisione della sua amante, e si ritrova a combattere un importante uomo d’affari che progetta un colpo di stato in Bolivia. Se ve lo state chiedendo: sì, è molto tempo che non esce un film di 007 (dal 2015), ma è previsto per il prossimo anno.



Rai 4

21.10 – Underworld

Film di azione del 2003 ambientato in un mondo in cui vampiri e licantropi si fanno la guerra, con protagonista Kate Beckinsale. Poi hanno fatto vari sequel e prequel.

Rai Movie

21.10 – Il grande paese

Film western del 1958 con Gregory Peck e Charlton Heston, diretto da William Wyler.

Iris

21.10 – Ocean’s Twelve

Sequel del celebre film in cui George Clooney e Brad Pitt fanno i ladri. In questo capitolo la banda del grande colpo ai casinò di Andy Garcia entra in competizione con un ladro misterioso, interpretato da Vincent Cassel, per rubare un Uovo Fabergé.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Il Grinch

Sky Cinema Due

21.15 – Devil’s Knot

Netflix