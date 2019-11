Samantha Cristoforetti parteciperà a una nuova missione spaziale

L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha confermato che l’astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), Samantha Cristoforetti, parteciperà a una nuova missione nell’orbita terrestre. La decisione è stata assunta nel corso del Consiglio ministeriale dell’ESA che si è tenuto questa settimana a Siviglia, in Spagna. Cristoforetti potrà tornare in orbita in seguito agli accordi raggiunti con l’ESA e l’impegno dell’Italia nella parte dei progetti che riguardano l’esplorazione spaziale. Samantha Cristoforetti aveva condotto una missione sulla Stazione Spaziale Internazionale tra il 2014 e il 2015, rimanendo in orbita per 199 giorni: è la prima e a oggi unica astronauta italiana. Attualmente a bordo della ISS c’è il suo collega, Luca Parmitano.

Felicissima e grata di tornare nello spazio tra qualche anno!

Grazie al team della https://t.co/AHB7kP7RAg del Consiglio, guidato dal Sottosegr. @riccardo_fra e supportato dal team di @ASI_spazio, per un impegno che conferma l'Italia dello spazio come un Paese leader in Europa. https://t.co/q6vITFxTQc — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) November 29, 2019