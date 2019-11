Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv, tra le varie cose, ci sono la prima puntata di un programma con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada (si intitola “20 anni che siamo italiani”) e la prima puntata di una nuova serie tv che racconta un processo da due punti di vista diversi e contrastanti, quello della pm e quello dell’avvocato penalista. Su La7, come ogni venerdì, c’è Propaganda Live. Tra i film in programmazione potete scegliere tra: un classico d’azione con Mel Gibson, Arma Letale 3, Qualunquemente di e con Antonio Albanese, Il cavaliere oscuro, il secondo della saga su Batman di Christopher Nolan, e Sette minuti dopo la mezzanotte, film fantastico e drammatico tratto da un premiato libro per bambini.

Rai Uno

21.30 – 20 anni che siamo italiani

Prima di tre serate con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Sul sito della Rai, il programma viene descritto così: «Gigi, Vanessa e i loro grandi ospiti si divertiranno ed emozioneranno il pubblico, attraverso il racconto dei loro primi 20 anni da italiani e di come in questo tempo siano cambiate le usanze, i modi e i gusti nel nostro paese. Nella prima puntata, sul palco insieme ai due conduttori, ci saranno: Gianna Nannini, Claudio Amendola, Amadeus, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Mika, Marco Giallini, Umberto Tozzi e Raf, Laura Chiatti, Raphael Gualazzi, Sergio Cammariere, Morgan e Luché».

Rai Due

21.20 – N.C.I.S. Los Angeles

Un nuovo episodio della decima stagione della serie poliziesca sulle attività dell’agenzia della Marina degli Stati Uniti, che si occupa dei casi investigativi che riguardano la Marina e il corpo dei Marines, in questo caso a Los Angeles.

Rai Tre

21.20 – Qualunquemente

Commedia scritta e interpretata da Antonio Albanese, nei panni di Cetto La Qualunque, suo storico personaggio. Cetto è un politico calabrese che incarna tutti gli stereotipi dei politici corrotti: è volgare, misogino, sessista, senza scrupoli e ha legami con la criminalità. Però è anche bravo a rivolgersi ai peggiori istinti dei suoi elettori, quindi viene scelto come candidato sindaco dalla parte meno onesta dei cittadini di un immaginario paese calabrese, Marina di Sopra.

Rete 4

21.20 – Quarto Grado

Nuova puntata del programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che parla di «episodi di nera del momento e di cold case che attendono ancora la verità».

Canale Cinque

21.40 – Il processo

Prima puntata di una nuova serie tv che racconta un processo partendo da due punti di vista diversi e contrastanti, quello della pm Elena Guerra (Vittoria Puccini) e quello dell’avvocato penalista Ruggero Barone (Francesco Scianna). La fiction è prodotta da Lucky Red con il sostegno del Comune di Mantova.

Italia Uno

21.20 – Il cavaliere oscuro

Secondo film della saga diretta da Christopher Nolan che rilanciò Batman con un’estetica completamente diversa rispetto a quella dei registi precedenti (Tim Burton e Joel Schumacher). In questo film, del 2008, è ancora Christian Bale a interpretare Bruce Wayne, il miliardario con la doppia vita: di giorno rampollo orfano della famiglia più ricca di Gotham City, di notte supereroe giustiziere della città; nel film ci sono due antagonisti, entrambi notevoli: Joker, interpretato da Heath Ledger poco prima di morire (premiato postumo con l’Oscar per questo ruolo), e Due Facce, interpretato da Aaron Eckhart.

La7

21.15 – Propaganda Live

Stasera gli ospiti saranno Francesca Mannocchi, Gianrico Carofiglio e don Massimo Biancalani.

Nove

21.10 – Fratelli di Crozza – Live

Programma satirico con Maurizio Crozza.

Rai 4

21.10 – Sette minuti dopo la mezzanotte

Film fantastico e drammatico di Juan Antonio Bayona, del 2016: è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2011 di Patrick Ness, vincitore di diversi premi come miglior libro per bambini.

Rai Movie

21.10 – Identità

Film del 2003 diretto da James Mangold, che prende ispirazione dal romanzo di Agatha Christie Dieci piccoli indiani.

Iris

21.10 – Arma letale III

Terzo capitolo della fortunata serie di film con protagonisti due poliziotti interpretati da Mel Gibson e Danny Glover. Questa volta le loro indagini riguardano un ex sergente che rifornisce d’armi un ghetto di Los Angeles.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Non sono un assassino