Cosa c’è stasera in TV

Stasera non sarà una serata particolarmente vivace in tv. Oltre ai soliti talk show e programmi (a cui dalla passata settimana si è aggiunto il nuovo programma di Serena Dandini) non ci sono film particolarmente nuovi o interessanti. Su Rai Due c’è Frozen – programmato perché da ieri nei cinema c’è Frozen 2 – ma bisogna dire che è il 2019 e chi in questi ultimi anni ha voluto rivedere Frozen (e molti hanno voluto) ha di sicuro trovato altri modi per farlo. Stasera finisce anche Adrian, che però finora non ha avuto grande successo.

Rai Uno

21.25 – La famiglia Von Trapp

Prima tv di questo film, tratto dallo stesso libro che ha ispirato il musical The Sound of Music e poi il famoso film Tutti insieme appassionatamente, con Julie Andrews.

Rai Due

21.20 – Frozen – Il regno di ghiaccio

Per chi ha visto (o ha figli che hanno visto) il secondo, da ieri nei cinema. O per chi sa già che guardando (o facendolo guardare ai propri figli) poi dovrà andare quanto prima a vedere il secondo.

Rai Tre

21.20 – Stati Generali

Seconda puntata del nuovo programma di Serena Dandini. Ci saranno, tra gli altri, i The Pills, Martina Dell’Ombra, Edoardo Ferrario, Neri Marcoré, Lucia Ocone, Rocco Tanica e Elio.

Rete 4

21.30 – Dritto e rovescio

Nuova puntata del talk show condotto da Paolo Del Debbio. Stasera l’ospite principale sarà Matteo Salvini, con il quale si parlerà dei «più stretta attualità politica, economica e sociale». Ospiti, tra gli altri, anche Giovanni Toti e Gianluigi Paragone, due che fino a non troppo tempo fa ospitavano, anziché farsi ospitare.

Canale 5

21.20 – Adrian

Quarta puntata della serie tv a cui Adriano Celentano ha lavorato per quasi dieci anni e che si dice sia costata diversi milioni di euro. Ogni sera c’è una sorta di introduzione (“Aspettando Adrian”) a cui segue Adrian, la serie vera e propria, che è ambientata nel futuro.

Italia 1

21.20 – The Transporter Legacy

Film del 2015 sceneggiato da Luc Besson ma diretto da Camille Delamarre. È il quarto film di una saga iniziata nel 2002, in questo caso un reboot. Non particolarmente apprezzato.

La7

21.15 – Piazzapulita

Nuova puntata del talk show politico di Corrado Formigli, che rispetto agli altri talk show tende ad avere meno momenti parlati e più approfondimenti e servizi fatti da inviati.

TV8

21.00 – Lazio-Cluj

È una delle partite del penultimo turno dei gironi di UEFA Europa League. Si gioca allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo le prime quattro giornate, la Lazio è terza.

Iris

20.59 – The Good Shepherd – L’ombra del potere

Thriller d’azione e di spionaggio del 2006, diretto da Robert De Niro e interpretato da Matt Damon. Parla di oltre vent’anni di storia della CIA, l’agenzia statunitense di intelligence.

Rai Movie

21.10 – Il colore nascosto delle cose

Con Valeria Golino e Adriano Giannini: lei interpreta una osteopata cieca da quando aveva sedici anni che si è appena separata dal marito; lui un pubblicitario molto innamorato del suo lavoro, ma disinteressato a tutto il resto.

Sky

Sky Cinema Romance, 21.00: (500) giorni insieme

