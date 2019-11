Dove vedere Lazio-Cluj in TV e in streaming

Lazio-Cluj è una delle partite del penultimo turno dei gironi di UEFA Europa League. Si gioca stasera alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo le prime quattro giornate, la Lazio è terza nel gruppo E con sei punti in meno del Cluj Napoca e sette dal già qualificato Celtic Glasgow. Stasera deve quindi assolutamente vincere per sperare ancora nella qualificazione ai sedicesimi, mentre ai romeni del Cluj basta un pareggio per passare il turno con una giornata di anticipo.

Alla quinta giornata della fase a gironi sono sei le squadre già qualificate ai sedicesimi: Basilea, Celtic Glasgow, Espanyol, Manchester United e Siviglia. Quelle già eliminate sono Astana, Besiktas, Rennes e Rosenborg.

Dove vedere Lazio-Cluj

Lazio-Cluj verrà trasmessa in chiaro sul canale del digitale terrestre TV8 e in streaming dal sito, raggiungibile da qui. Sky la trasmetterà su Sky Sport Uno (canale 201) con il commento di Riccardo Gentile e Beppe Bergomi. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri per tutta la stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Lazio-Cluj

Lazio (3-5-2) Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony; Correa, Caicedo

Cluj (5-3-2) Arlauskis; Peteleu, Burca, Boli, Cestor, Camora; Bordeianu, Djokovic, Paun; Omrani, Deac