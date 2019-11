Cosa c’è stasera in TV

Questa sera in tv ci sono diversi film, qualche serie tv e uno speciale di Enrico Mentana dedicato ai presunti abusi di Bibbiano. Tra i film, purtroppo, non c’è niente che si faccia davvero notare, mentre se state seguendo Oltre la soglia (Canale 5) o Volevo fare la Rockstar (Rai Due) se non altro avrete delle nuove puntate da vedere. Se non è niente che possa interessarvi, c’è il nuovo programma di interviste condotto da Daria Bignardi, sul Nove.

Rai Uno

21.30 – Se dio vuole

Film del 2015 con Marco Giallini, Alessandro Gassman, Laura Morante e Ilaria Spada che racconta di Tommaso, un padre di famiglia preoccupato dai comportamenti del figlio, che ogni sera esce di casa senza dire dove va. Un giorno annuncia ai familiari la sua decisione di diventare prete, ma il padre, ateo convinto, non lo riesce ad accettare. Scopre così che a convincere il figlio sono state le messe officiate da un tale don Pietro, di cui Tommaso non si fida per niente.

Rai Due

21.20 – Volevo fare la Rockstar

Una serie tv della Rai con Giuseppe Battiston, Valentina Bellè, Angela Finocchiaro e Emanuela Grimalda, che racconta di una ragazza di 26 anni che dopo aver avuto due gemelle a 16 anni ha rinunciato a tutte le sue passioni e aspirazioni. Un incontro fortuito le farà capire che è arrivato il momento di provare a cambiare la sua vita.

Rai Tre

21.20 – Chi l’ha visto?

Una nuova puntata della nuova stagione dello storico programma condotto anche quest’anno da Federica Sciarelli.

Questa sera a "Chi l'ha visto?": L'appello per Luisella, la 42enne scomparsa dalla provincia di #Biella il 14 novembre. Qualcuno l'ha incontrata? #chilhavisto [FOTO]→ https://t.co/ZSeC5prFOo pic.twitter.com/tYPop3kkyI — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) November 27, 2019

Rete 4

21.25 – #CR4 La repubblica delle donne

Prima puntata della seconda stagione dello show condotto da Piero Chiambretti e che parla di donne.

.@PChiambretti si circonda di un cast stellare✨nella nuova edizione di #CR4LaRepubblicaDelleDonne, al via stasera in prima serata su @rete4 https://t.co/08hcq0yw9K — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) November 27, 2019

Canale 5

21.20 – Oltre la soglia

Nuova fiction di Mediaset con protagonista Gabriella Pession che interpreta la dottoressa Tosca Navarro, primaria di un reparto di psichiatria, specializzato nella cura di giovani problematici, a sua volta affetta da una forma di schizofrenia paranoide.

Italia Uno

21.20 – La Mummia

Film diretto da Alex Kurtzman – lo sceneggiatore di Mission: Impossible III, Transformers e Star Trek – e il protagonista è Tom Cruise. Le recensioni sono state quasi tutte negative. È un film fantasy, d’azione, d’avventura e pure un po’ horror. Parla di una principessa dell’antico Egitto che si risveglia dalla sua tomba in mezzo al deserto e minaccia di creare molti problemi all’umanità.

La7

21.25 – Enrico Mentana presenta: Speciale Le Tenebre di Bibbiano

Approfondimento del direttore del Tg La7 Enrico Mentana sul caso dei presunti abusi su minori a Bibbiano.

Tv8

21.30 – X Factor

Replica della puntata live di X Factor, andata in onda giovedì scorso su Sky Uno.

Da quanti mesi sta piovendo? pic.twitter.com/KAWOqAQhU9 — X FACTOR (@XFactor_Italia) November 19, 2019

Nove

21.25 – L’assedio

Quarta puntata del nuovo programma di interviste condotto da Daria Bignardi.

Rai Movie

21.10 – I segreti di Osage County

Film del 2013 con un cast molto ricco: ci sono Sam Shepard, Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor e Benedict Cumberbatch. Shepard interpreta un poeta con problemi legati all’abuso di alcol, che pochi giorni dopo la sua scomparsa viene trovato morto suicida. La moglie, interpretata da Streep, e le figlie si ritrovano nella loro casa di Osage County per il funerale. Tra queste c’è Barbara, interpretata da Julia Roberts, che arriva insieme alla figlia e al marito, interpretato da Ewan McGregor. Nei giorni successivi al funerale, la famiglia resta nella stessa casa per alcuni giorni, facendo riemergere i conflitti tra i vari componenti.

Iris

21.00 – Colpevole d’omicidio

Film del 1997 con Robert De Niro, Frances McDormand e James Franco. Racconta di un poliziotto prossimo-alla-pensione, che si ritrova incastrato in una storiaccia in cui c’entrano suo padre (morto), suo figlio (che aveva abbandonato) e suo nipote (che non conosceva).

Sky

Sky Cinema Due

Bersaglio mobile