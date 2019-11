Bosch chiuderà il suo servizio di sharing di scooter elettrici Coup, disponibile in quattro città europee

Lunedì la multinazionale tedesca Bosch ha annunciato che chiuderà il suo servizio di sharing di scooter elettrici Coup, finora disponibile a Berlino, Tubinga, Parigi e Madrid. Nelle due città tedesche il servizio sarà interrotto a metà dicembre, a Parigi e a Madrid poco dopo. L’azienda ha spiegato che il settore dello scooter sharing non era economicamente fattibile a lungo termine «dato che il mercato dello sharing è estremamente competitivo e i costi del servizio sono alti». Bosch ha anche detto che aiuterà i 120 dipendenti di Coup a trovare un nuovo lavoro.

