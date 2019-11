Cosa c’è stasera in TV

In attesa di vedere da mercoledì The Irishman su Netflix (se non lo avete già visto al cinema), stasera potete recuperare su Iris un altro bel thriller degli anni Novanta di Martin Scorsese: Cape Fear, con Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange e Juliette Lewis. In alternativa, su Italia 1 c’è il terzo film della saga Pirati dei Caraibi, su TV8 c’è Casino Royale, il primo film di 007 con Daniel Craig, e su Rai Movie c’è Silverado, un gran western anni Ottanta. Su Rai 1, infine, c’è In punta di piedi, un film italiano ispirato a una storia vera. Per il resto ci sono i soliti programmi del lunedì: Report su Rai3, Quarta Repubblica su Rete 4, eLive Non è la d’Urso su Canale 5, e Grey’s Anatomy su La7.

Rai Uno

21.25 – In punta di piedi

Film del 2018 diretto da Alessandro D’Alatri che racconta della giovane figlia di un camorrista il cui sogno di diventare una grande ballerina di danza classica si scontra con le limitazioni imposte dalla vita del padre.

"Una storia di riscatto e di speranza. Il racconto di una rinascita".#InPuntaDiPiedi, ispirato ad una storia vera. STASERA in prima serata su @RaiUno e @RaiPlay, con Bianca Guaccero e @CrisDellAnna ➡ https://t.co/LZjj0xrjN8#25novembre pic.twitter.com/GpKPhZD3hZ — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) November 25, 2019

Rai Due

21.20 – Stasera tutto è possibile

Il meglio dell’ultima edizione dello show comico in cui alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport partecipano a vari giochi. Il presentatore è il ballerino Stefano De Martino.

Rai Tre

21.20 – Report

Programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci: stasera, tra le altre cose, ci sarà un’inchiesta sullo stato degli impianti delle Olimpiadi invernali di Torino 2006 a distanza di 13 anni.

Quelle di Milano-Cortina 2026 promettono di essere #Olimpiadi invernali low cost e di portare enormi benefici sul territorio. Ma come sono messi, dopo 13 anni, gli impianti di Torino 2006?

A #Report alle 21.20 su @RaiTre l'inchiesta di @cla_dipasqualehttps://t.co/cubMh1kKJ5 — Report (@reportrai3) November 25, 2019

Rete 4

21.25 – Quarta Repubblica

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Nicola Porro.

Canale 5

21.20 – Non è la d’Urso

Puntata in diretta del talk show di Barbara d’Urso.

Non vedete l'ora di una nuova puntata di Live #noneladurso?

Intanto potete recuperare o riguardare quella della scorsa settimana! https://t.co/BlUVlBvqD7 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 25, 2019

Italia Uno

21.20 – Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo

Terzo film della serie con protagonista Johnny Depp nei panni del pirata Jack Sparrow: è il film in cui compare anche il chitarrista dei Rolling Stones Keith Richards nei panni del pirata Teague Sparrow, padre di Jack.

La7

21.20 – Grey’s Anatomy

Due nuove puntate della quindicesima stagione della nota serie tv a tema medico-ospedaliero, andata in onda l’anno scorso negli Stati Uniti e nei mesi scorsi a pagamento su Sky.

TV8

21.30 – Casino Royale

È il ventunesimo film della serie 007, il primo in cui Daniel Craig interpreta James Bond. Il film, uscito nel 2006 diretto da Martin Campbell, racconta la storia di James Bond all’inizio della sua carriera da agente segreto.

Nove

21.30 – Pizza Hero

Programma di cucina che coinvolge i fornai italiani che hanno chiesto l’aiuto del panificatore romano Gabriele Bonci per rilanciare la loro attività.

Anche a Cagliari si accende la sfida di #PizzaHero!@Bonci_pizza e i tre sfidanti vi aspettano questa sera alle 21.25! pic.twitter.com/2vXjGqqZSD — NOVE (@nove) November 25, 2019

Rai Movie

21.10 – Silverado

È un western girato negli anni Ottanta, un periodo in cui si pensava che i western avessero smesso di funzionare, e diretto da Lawrence Kasdan. Parla di quattro ex detenuti innocenti e per bene che devono andare a Silverado, dove vive la famiglia di uno di loro. Quando arrivano scoprono che dovranno combattere, perché qualcuno sta provando a sovvertire l’ordine pacifico della città. I quattro sono Kevin Kline, Scott Glenn, Danny Glover e Kevin Costner. Il New York Times lo recensì scrivendo: «Silverado è abbastanza moderno da rendere i suoi paesaggi più grandi, i suoi protagonisti più piccoli e le polarizzazioni morali meno fortemente distinte». Parlando di western, Kasdan disse: «Puoi raccontare ogni storia, con un western. Come si fa a non esserne innamorati?».

Iris

21.00 – Cape Fear – Il promontorio della paura

Film del 1991 diretto da Martin Scorsese con protagonisti con protagonista Robert De Niro che interpreta Max Cady, un uomo che dopo essere liberato dal penitenziario in cui stava scontando una condanna per stupro si trasferisce in una piccola cittadina della Florida dove abita il suo avvocato difensore. Qui inizia a tormentare lui e la sua famiglia, senza però fare mai nulla di illegale, fino a portarli all’esasperazione. Il film è un remake di Il promontorio della paura, del1962, in cui i protagonisti erano Martin Balsam, Gregory Peck e Robert Mitchum, che in questo film tornano in piccole parti.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – L’agenzia dei bugiardi