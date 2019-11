I risultati della 13ª giornata di Serie A

La tredicesima giornata del campionato di Serie A 2019/20 si gioca tra sabato 23 e lunedì 25 novembre. È la prima dopo la sosta dei campionati per le partite delle nazionali ed è iniziata sabato con le vittorie di Juventus e Inter e il pareggio fra Milan e Napoli. Le quattro squadre italiane impegnate questa settimana nel penultimo turno di UEFA Champions League hanno giocato tutte sabato, mentre Roma, Lazio e Fiorentina hanno giocato domenica. Lecce-Cagliari, inizialmente prevista per domenica sera, è stata rinviata per maltempo a lunedì pomeriggio. La tredicesima giornata si concluderà poi di sera con il posticipo Spal-Genoa.

Sabato

15.00

Atalanta-Juventus 1-3

56° Gosens, 74° Higuain, 82° Higuain, 92° Dybala

18.00

Milan-Napoli 1-1

24° Lozano, 29° Bonaventura

20.45

Torino-Inter 0-3

12° Martinez, 32° de Vrij, 55° Lukaku

Domenica

12.30

Bologna-Parma 2-2

17° Kulusevksi, 40° Palacio, 71° Iacoponi, 95° Dzemaili

15.00

Roma-Brescia 3-0

49° Smalling, 57° Mancini, 66° Dzeko

Sassuolo-Lazio 1-2

34° Immobile, 45° Caputo, 91° Caicedo

Verona-Fiorentina 1-0

66° Di Carmine

18.00

Sampdoria-Udinese 2-1

29° Nestorovski, 49° Gabbiadini, 75° Ramirez

Lunedì

15.00

Lecce-Cagliari 2-2

30° Joao Pedro, 67° Nainggolan, 83° Lapadula, 91° Calderoni

20.45

Spal-Genoa [Sky]

La classifica momentanea della Serie A:

Juventus 35 Inter 34 Lazio 27 Roma 25 Cagliari 25 Atalanta 22 Napoli 20 Parma 18 Verona 18 Fiorentina 16 Torino 14 Milan 14 Udinese 14 Sassuolo 13* Bologna 13 Sampdoria 12 Lecce 11 Genoa 9* Spal 8* Brescia 7*

* Una partita in meno