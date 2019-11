Cosa c’è stasera in TV

Dicembre non è ancora cominciato, ma la programmazione di film romantici sul Natale sì: ce n’è uno con Susan Sarandon e Penelope Cruz su Canale 5, per appassionati. Altrimenti c’è Fabio Fazio (tra gli ospiti di stasera ci sono Carola Rackete e Tiziano Ferro). Altrimenti c’è una nuova fiction con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello (Rai 1), la solita puntata delle Iene (Italia 1), il quarto film della saga di Jason Bourne (Rete 4) e una vecchia puntata di Un giorno in pretura sulla morte di Stefano Cucchi (Rai 3) e un film poco promettente di Vincenzo Salemme (Rai Movie).

Rai 1

21.25 – Pezzi unici

Seconda puntata di una nuova fiction con Sergio Castellitto, Giorgio Panariello e Irene Ferri. Castellitto interpreta un artigiano e padre di un artigiano-insegnante che dopo l’inaspettata morte del figlio eredita alcuni suoi allievi di una scuola professionale, ognuno coi suoi problemi.

"La galera non è la peggior cosa che ci possa capitare."#PezziUnici 🗝 La 2^ puntata QUESTA SERA, domenica #24novembre, alle 21:25 su #Rai1 pic.twitter.com/n3StUvIhX5 — Rai1 (@RaiUno) November 24, 2019

Rai 2

21.00 – Che tempo che fa

È una nuova puntata del talk show presentato da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Il programma da quest’anno è su Rai 2 invece che su Rai 1. Tra gli ospiti di questa sera ci sono Tiziano Ferro, Carola Rackete, Enrico Brignano, Roberto Saviano e Paolo Gentiloni.

Rai 3

20.30 – Un giorno in pretura

Lo storico programma di cronaca giudiziaria racconta il processo per la morte di Stefano Cucchi, che pochi giorni fa ha prodotto le prime condanne.

Sono state le percosse subite a causare la morte del ragazzo?

Dopo 10 anni vengono portati in aula tutti i depistaggi, tutte le falsità per nascondere la verità: #StefanoCucchi, immediatamente dopo l’arresto, era stato picchiato. #UnGiornoinPretura, questa sera su @RaiTre pic.twitter.com/G6n7sRHa5R — Un Giorno in Pretura (@ginpretura) November 24, 2019

Rete 4

21.27 – The Bourne Legacy

Quarto film della saga d’azione tratta dai romanzi di Robert Ludlum ed Eric Van Lustbader, in questo caso senza Matt Damon, che recita nei primi tre, ma con Jeremy Renner.

Canale 5

21.10 – Un amore sotto l’albero

Dicembre non è ancora cominciato, ma la programmazione di commedie romantiche natalizie sì. Questa è del 2004 e contiene Susan Sarandon, Paul Walker e Penelope Cruz.

Italia 1

21.10 – Le Iene Show

Nuova puntata del programma televisivo di intrattenimento ideato da Davide Parenti e condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino assieme alla Gialappa’s Band.

Tutti gli anni lo scuolabus è un miraggio! I bambini di un campo rom vicino Foggia hanno tanto entusiasmo di andare a scuola, ma non il teletrasporto. Anche quest’anno sono alle prese con l’autobus che da loro proprio non vuole passare ➡ https://t.co/84ElAmURkQ pic.twitter.com/ZGXmI6rqDw — Le Iene (@redazioneiene) November 23, 2019

La7

20.35 – Non è l’Arena

Continua il programma di approfondimento e inchieste condotto da Massimo Giletti.

Rai Movie

21.25 – Mai Stati Uniti

Angela (Ambra Angiolini), Carmen (Anna Foglietta), Nino (Ricky Memphis), Dario (Vincenzo Salemme) e Michele (Giovanni Vernia) scoprono di essere figli dello stesso padre, che ha lasciato loro una cospicua eredità. Potranno incassarla solo dopo aver esaudito il suo ultimo desiderio: disperdere le sue ceneri in un lago dell’Arizona. Il trailer contiene Mount Rushmore, inevitabilmente.

Iris

21.00 – L’isola dell’ingiustizia

Un uomo detenuto ad Alcatraz uccide una guardia carceraria dopo aver subito anni di abusi ed essere stato incarcerato per il furto di 5 dollari. Un giovane avvocato decide di aiutarlo.

Sky

Sky Cinema Uno, 21.15: Mollami

Sky Cinema Action, 21.00: Skyscraper

Oppure