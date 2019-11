Il sudafricano Franco Smith allenerà l’Italia di rugby fino al prossimo Sei Nazioni

La Federazione Italiana Rugby ha confermato che il sudafricano Franco Smith è il nuovo allenatore ad interim della nazionale maschile. Smith ha 47 anni, è originario di Lichtenburg e ha appena smesso di allenare la squadra sudafricana dei Central Cheetahs di Bloemfontein dopo tre anni da primo allenatore e uno da vice. È una vecchia conoscenza del rugby italiano, dato che giocò con Bologna e Benetton Treviso tra il 2001 e il 2005. Di Treviso fu anche allenatore per sei anni dal 2007 al 2013, periodo nel quale vinse due campionati e una coppa nazionale.

Inizialmente sarebbe dovuto tornare in Italia come assistente, ma dopo la risoluzione anticipata del contratto di Conor O’Shea, la federazione gli ha affidato l’incarico temporaneamente. Dopo il Sei Nazioni (1 febbraio-14 marzo) verrà nominato un nuovo definitivo allenatore, probabilmente neozelandese, per il nuovo quadriennio.