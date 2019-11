Gli articoli della Stampa sono di nuovo coperti da copyright, dopo l’abbandono della licenza Creative Commons

Il quotidiano La Stampa ha smesso di diffondere i suoi contenuti con la licenza Creative Commons – una licenza sul diritto d’autore più flessibile di quella usata normalmente dai quotidiani, che aveva iniziato a usare nel 2015 – e di essere quindi tornato al più tradizionale copyright. In sintesi, quindi, dopo qualche anno la Stampa ha scelto di tornare a un tipo di licenza meno flessibile in cui ci sono “tutti i diritti riservati” e non, come nel caso di licenza Creative Commons, solo alcuni diritti.

La Public Editor della Stampa, Anna Masera, ha scritto che «si tratta di una decisione presa dopo la revisione grafica e il cambio di sistema editoriale online per uniformarsi alle altre testate del gruppo Gedi, di cui La Stampa fa parte» e che la decisione è stata presa perché «in questi ultimi anni è cambiato lo scenario».