Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv c’è una partita della Nazionale maschile di calcio in cui gli obiettivi della squadra saranno “far giocare chi di solito gioca meno” e “migliorare il proprio ranking”: ma è pur sempre una partita della Nazionale, e quindi qualche milione di persone la guarderà. Possibili alternative, per tutti gli altri davanti a una tv, i film La Tenerezza e Arma Letale, oppure le solite cose dei venerdì sera d’autunno.

Rai Uno

20.45 – Bosnia Erzegovina-Italia

Una delle partite valide per il penultimo turno delle Qualificazioni agli Europei di calcio del 2020. Si gioca allo stadio Bilino Polje di Zenica, a nord di Sarajevo e l’Italia, già matematicamente qualificata, avrà l’opportunità di sperimentare e far giocare chi ha giocato meno nelle precedenti partite. Un risultato positivo tornerebbe poi utile al fine del ranking delle nazionali, in cui più in alto si sta e più facile sarà, in teoria, il girone degli Europei.

Rai Due

21.20 – The Good Doctor

Due episodi – l’undicesimo e il dodicesimo della prima stagione – di una interessante serie su un giovane chirurgo affetto da autismo e per nulla empatico che però è molto bravo e efficace nel suo lavoro. È basata su una serie coreana del 2013 e la domanda alla base della serie è: «Una persona che non è in grado di relazionarsi con altre persone, può salvare le loro vite?». Il protagonista è Freddie Highmore, il bambino di La fabbrica di cioccolato di Tim Burton.

Rai Tre

21.05 – La tenerezza

Film del 2017 diretto da Gianni Amelio e tratto dal romanzo La tentazione di essere felici. È ambientato a Napoli ed è un film drammatico sui tanti intrecci e problemi nelle vite di padri, figli, fratelli, sorelle e fidanzati di due famiglie. Ci recitano Giovanna Mezzogiorno, Micaela Ramazzotti, Elio Germano, Greta Scacchi e Renato Carpentieri, che per questa interpretazione vinse il David di Donatello per il Miglior protagonista.

Rete 4

21.20 – Quarto Grado

Nona puntata del programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che parla di «episodi di nera del momento e di cold case che attendono ancora la verità». Tra le altre cose, stasera si parlerà dell’esplosione della cascina di Quargnento, in Piemonte, in cui sono morti tre vigili del fuoco.

A @QuartoGrado l'incendio della cascina di Quargnento e la scomparsa di Samira El Attar

Conduce @GianluigiNuzzi con @AlessandraViero

In prima serata su @rete4 https://t.co/8ArvIBhCWP — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) November 15, 2019

Canale 5

21.40 – L’isola di Pietro 3

Quinta puntata della terza stagione del telefilm con Gianni Morandi che interpreta un pediatra dell’isola di Carloforte, in Sardegna. Morandi che, tra l’altro, è anche finito (in voce) in un film sudcoreano nei cinema in questi giorni.

Italia Uno

21.20 – Beautiful Creatures – La sedicesima luna

Non se ne accorsero in molti, ma uscì nel 2013. È un fantasy che ricorda un po’ certe cose di Twilight e di cui è stato scritto che non si capisce se è un film per adolescenti o se vuole essere, senza però riuscirci, una più sofisticata satira di quei film. La sinossi di Wikipedia del film contiene la frase «il loro sentimento passerà per prove durissime, provocate dalla natura di lei ma anche dall’incantesimo che lui, umano, le ha fatto: l’amore».

La7

21.15 – Propaganda Live

Stasera ospiti Max Pezzali e Achille Occhetto. Ci si potrebbe scrivere un saggio, volendo.

Questa sera torna #propagandalive, in studio con noi Achille Occhetto. Ci vediamo alle 21,15 su @la7tv. pic.twitter.com/G4nZEfBWLt — Propaganda Live (@welikeduel) November 15, 2019

TV8

21.25 – Masterchef Italia

Replica del famoso show televisivo di cucina, andato in onda su Sky Uno tra gennaio e aprile 2019.

Nove

21.10 – Fratelli di Crozza – Live

Programma satirico con Maurizio Crozza.

Beh dai, non ci sembra così complicato, no? 😅

Su #Dplay potete godervi il monologo completo, mentre alle 21.25 tutti pronti, torna live #FratelliDiCrozza! https://t.co/EdmeUpnrvW pic.twitter.com/6IR1uSEpuT — Fratelli di Crozza (@fratellicrozza) November 15, 2019

Rai Movie

21.10 – Amiche da morire

È una commedia italiana del 2013 e parla di tre donne siciliane molto diverse tra loro che vengono coinvolte in un omicidio e devono fingersi amiche per evitare problemi. La regista è Giorgia Farina e nel cast ci sono Claudia Gerini, Cristiana Capotondi, Sabrina Impacciatore e Vinicio Marchioni.

Iris

21.15 – Arma letale

Il primo, con Mel Gibson e Danny Glover. È ambientato a Los Angeles e “Arma letale” è il soprannome del personaggio di Gibson, un reduce del Vietnam, nel caso non ve lo ricordiate. Glover è quello che dice sempre «I’m too old for this shit».

Sky

Premium Cinema

21.15 – A Star is Born