Le previsioni meteo per domani, sabato 16 novembre

Come vi avevamo anticipato, sabato sarà una pessima giornata dal punto di vista meteorologico. Di mattina pioverà in tutto il Nord – a eccezione del Veneto e del Friuli Venezia Giulia – e anche in Campania, in Molise e in Abruzzo, mentre di pomeriggio il tempo peggiorerà anche nel Lazio, in Toscana, in Sardegna e in tutto il Nord-Est. Di sera e di notte, infine, proseguirà il brutto tempo un po’ ovunque, tranne in Piemonte e nelle regioni più a sud (Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia).

Le previsioni meteo per Roma

A Roma sabato dovrebbe piovere sostanzialmente tutto il giorno, dalle 10 fino a alle 22.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano sabato le temperature oscilleranno tra i 7 e i 9 gradi, e potrebbe piovere a tratti sia di mattina che di sera.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.