Le foto delle proteste contro Matteo Salvini a Bologna

Guardate che spettacolo il #PalaDozza!Amici ci vediamo alle 20 qui a Bologna, tutti insieme per #BorgonzoniPresidente!Non vedo l’ora 😊

Salvini è stato contestato da due contro-manifestazioni: una pacifica in piazza Maggiore di seimila persone, secondo gli organizzatori, e il corteo dei centri sociali che, scrive Repubblica, ha radunato almeno duemila persone. Il corteo, con manifestanti che lanciavano bottiglie, oggetti e fuochi d’artificio, è partito da piazza San Francesco e ha cercato di raggiungere il palazzetto prima di essere fermato con gli idranti dalla polizia antisommossa. C’era anche un presidio di anarchici, circa 50 persone in bicicletta a porta Lame. Salvini ha commentato le proteste dicendo che «se sono pacifiche, sono le benvenute», ma ha anche chiamato i manifestanti «teppisti» e «delinquenti».

Il leader della Lega Matteo Salvini ha aperto , nel PalaDozza di Bologna, la campagna elettorale per Lucia Borgonzoni, candidata del centro-destra a governatrice dell’Emilia-Romagna per le elezioni regionali del 26 gennaio 2020. Insieme a lui nel palazzetto, che può ospitare 5.570 persone, c’erano i presidenti delle regioni guidate dalla Lega: Christian Solinas della Sardegna, Attilio Fontana della Lombardia, Luca Zaia del Veneto, Donatella Tesei dell’Umbria.

