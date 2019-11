Il contestato titolo ufficiale del commissario europeo che si occuperà di migranti nella Commissione presieduta da Ursula von der Leyen cambierà

La presidente eletta della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha accettato di cambiare il titolo di alcuni degli incarichi della sua Commissione, tra cui quello molto contestato che era stato attribuito al commissario europeo incaricato di occuparsi dei migranti: «proteggere il nostro stile di vita europeo», uno slogan che richiamava una delle frasi preferite dall’estrema destra, diventerà «promuovere il nostro stile di vita europeo». Erano stati i Socialisti europei a chiedere il cambio di nome: la decisione, ha scritto Politico , è stata presa da Ursula von der Leyen per convincere gli europarlamentari di centrosinistra ad appoggiare le ultime nomine della Commissione, che potrebbero essere confermate questa settimana.

