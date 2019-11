Disney+, il servizio di streaming di Disney, ha avuto dei problemi tecnici nel suo primo giorno online

Disney+, il servizio di streaming di Disney che da oggi è disponibile negli Stati Uniti, in Canada e nei Paesi Bassi, ha avuto dei problemi tecnici nel suo primo giorno online: molti utenti si sono lamentati sui social network del fatto che non era possibile accedere al servizio, mostrando screenshot di messaggi di errore. Disney ha risposto alle segnalazioni del problema scrivendo su Twitter che «la richiesta per Disney+ ha superato le più alte aspettative» dell’azienda. Più di 8mila persone hanno segnalato i disservizi.

The demand for #DisneyPlus has exceeded our highest expectations. We are so pleased you’re excited to watch all your favorites and are working quickly to resolve any current issues. We appreciate your patience.

