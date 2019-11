Disney+ arriverà in Italia il 31 marzo 2020

Disney+, il servizio di streaming di Disney, sarà disponibile in Italia a partire dal 31 marzo 2020. Disney+, che negli Stati Uniti e in alcuni altri paesi sarà lanciato il 12 novembre, avrà al suo interno contenuti di Disney, Marvel, Pixar e National Geographic, tutti i film della saga di Star Wars, oltre che nuovi film e serie tv originali. Oltre che in Italia, il 31 marzo Disney+ diventerà disponibile anche nel Regno Unito, in Germania, in Francia e in Spagna. Non si sa ancora quali e quanti contenuti Disney+ metterà a disposizione in Italia (e per questioni di diritti il catalogo americano sarà diverso da quelli degli altri paesi), ma si sa che negli Stati Uniti Disney+ avrà circa 300 film e circa 7.500 episodi di serie tv.

Il lancio di Disney+ – prima negli Stati Uniti e poi nel resto del mondo – sarà un importante momento per quanto riguarda il mercato della distribuzione online di contenuti audiovisivi, che nei prossimi mesi cambierà molto per via dell’ingresso nel settore di grandi e importanti aziende.