L’app di Facebook ora permette di personalizzare e silenziare la barra delle notifiche

Da questa settimana è possibile per gli utenti che usano iOS – il sistema operativo di Apple per dispostivi mobili – modificare e silenziare le icone sulla barra di navigazione dell’app di Facebook, e nei prossimi giorni la funzione sarà estesa anche a tutti gli utenti Android. La funzione era richiesta da molto tempo, poiché non essendo personalizzabile la barra segnalava notifiche spesso ininfluenti per l’utente o che riguardavano sezioni non particolarmente utilizzate come quella dei video, che si chiama Watch, oppure Marketplace, dove si vendono gli oggetti usati.

La funzione che permette di modificare la barra o silenziarne le notifiche si attiva tenendo premuto il dito su una delle icone: facendolo, si apre un menu con il quale si possono silenziare le notifiche di quella specifica icona oppure la si può eliminare dalla barra, che si trova in basso nella versione iOS dell’app o in alto in quella di Android. Per aggiungere o togliere elementi nella barra, invece, bisogna aprire il menu cliccando l’icona con le tre linee, aprire la sezione “Impostazione e privacy”, cliccare su “Impostazioni” e infine andare su “Barra dei collegamenti rapidi”, dove si possono disattivare quelli che non ci interessano e attivarne altri.