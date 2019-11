Cosa c’è stasera in TV

Oltre a una replica del Commissario Montalbano, stasera ci saranno Report – dove si parlerà tra l’altro di “gig economy”, cioè quel settore che utilizza manodopera a basso costo, saltuaria e flessibile – e il primo film della saga Pirati dei Caraibi, che piacerà ai nostalgici dei primi anni Duemila (già esistono?). In alternativa ci sarà un film piuttosto datato con Robert Redford (anche questo buono per i nostalgici, ma degli anni Novanta) o ancora Limitless con Bradley Cooper e Caccia spietata con Pierce Brosnan e Liam Neeson.

Rai Uno

21.25 – Il Commissario Montalbano

Replica di una puntata del celebre personaggio ideato da Andrea Camilleri. La puntata si chiama “Il sorriso di Angelica”.

Rai Due

21.20 – Stasera tutto è possibile

Ultima puntata della quinta edizione dello show comico in cui alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport partecipano a vari giochi. Nelle prime edizioni il presentatore era stato Amadeus, mentre in quest’ultima è il ballerino Stefano De Martino.

Rai Tre

21.20 – Report

Programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci: stasera, tra le altre cose, si parlerà dei riders e in generale della cosiddetta “gig economy” e del rapporto tra tifo e criminalità organizzata.

Rete 4

21.25 – Quarta Repubblica

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Nicola Porro

Canale 5

21.20 – Non è la d’Urso

Puntata in diretta del talk show di Barbara d’Urso.

Italia Uno

21.20 – Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima luna

Film del 2003 diretto da Gore Verbinski, con Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley e Geoffrey Rush; ebbe molto successo e diede inizio a una saga che ha prodotto cinque film e che ha incassato più di 4 miliardi di dollari. La maledizione di cui parla il titolo del film è quella per cui certi pirati malvagi che popolano una minacciosa nave chiamata La Perla Nera sono diventati una specie di zombie, e rivelano la loro natura solo sotto la luce della luna.

La7

21.15 – Grey’s Anatomy

Due nuove puntate della quindicesima stagione della nota serie tv, andata in onda l’anno scorso negli Stati Uniti e nei mesi scorsi a pagamento su Sky.

Tv8

21.30 – Caccia spietata

Film del 2006 con Pierce Brosnan e Liam Neeson, che interpretano due ex soldati della Guerra di secessione americana che si danno la caccia a vicenda.

Iris

21.10 – Qualcosa di personale

Film del 1996 con Robert Redford e Michelle Pfeiffer, che interpretano una giornalista televisiva di provincia molto ambiziosa e il suo direttore che si innamora di lei, anche se poi le loro strade si separano dopo un litigio in diretta con un collega.

Venti

20.20 – Limitless

Film del 2011 con Bradley Cooper, che racconta la storia di uno scrittore che all’inizio del film ha scarso successo e non riesce a scrivere nemmeno la prima pagina del suo prossimo libro. Dopodiché incontra per caso il fratello della sua ex moglie che gli propone di usare una nuova droga per trovare ispirazione per il libro: il farmaco si chiama NZT-48 e permette di utilizzare pienamente il cervello umano. Da lì in poi comincia a fare cose assurde e straordinarie perché può usare il 100 per cento del suo cervello, come dice una vecchia leggenda metropolitana smentita dalla scienza.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Se son rose