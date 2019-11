La giunta del comune di Milano ha dato parere positivo di pubblico interesse sul progetto di costruzione di un nuovo stadio nel quartiere di San Siro

Questa mattina la giunta del comune di Milano ha dato parere positivo di pubblico interesse sul progetto di costruire un nuovo stadio vicino al Meazza, alle condizioni che lo sviluppo immobiliare intorno allo stadio non violi le regole stabilite dal piano di governo del territorio approvato dal consiglio comunale. Il sindaco Beppe Sala ha inoltre ribadito che il vecchio stadio non sarà demolito e gli saranno date altre funzioni.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.