Il New York Times e il Wall Street Journal dicono che Michael Bloomberg si sta preparando a una sua possibile candidatura alle primarie presidenziali dei Democratici

Secondo alcune fonti informate del New York Times e del Wall Street Journal, l’imprenditore e politico statunitense Michael Bloomberg, starebbe preparando una sua possibile candidatura alle primarie del Partito Democratico statunitense in vista delle elezioni presidenziali del 2020.

Bloomberg è stato sindaco di New York dal 2002 al 2013 e ha 77 anni, quattro in più di Trump. Era stato eletto sindaco come Repubblicano, ma nel 2007 aveva lasciato il Partito; nel 2018 si è registrato come Democratico. Negli ultimi anni si è molto dedicato ad attività filantropiche legate soprattutto alla lotta al riscaldamento globale e al contrasto della diffusione delle armi da fuoco.

Si era già parlato di una sua possibile candidatura all’inizio dell’anno ma poi, a marzo, Bloomberg aveva detto di aver rinunciato a candidarsi perché sarebbe stato molto difficile per lui «vincere la candidatura per il Partito Democratico con così tanti candidati in campo». Da allora il numero di candidati alle primarie democratiche si è abbastanza ridotto. Se Bloomberg dovesse davvero candidarsi, potrebbe togliere consensi all’ex vicepresidente Joe Biden avendo, come lui, posizioni più centriste rispetto ad altri candidati e maggiori capacità di raccogliere fondi per una campagna elettorale.