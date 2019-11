Lazio-Celtic in diretta TV e in streaming

Lazio-Celtic è una delle partite valide per il quarto turno della fase a gironi di UEFA Europa League in programma stasera. Si gioca alle 18.55 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà trasmessa da Sky. Dopo la sconfitta nella scorsa partita sempre con il Celtic, fuori casa, e la vittoria del Cluj sul Rennes, la Lazio si ritrova ora al terzo posto con soli tre punti. Una vittoria stasera la riporterebbe a un punto dal Celtic primo in classifica, mantenendo le distanze ravvicinate e la lotta per il primo posto ancora aperta. Intanto in campionato la Lazio sta attraversando un gran momento di forma con tre vittorie nelle ultime tre partite.

Dove vedere Lazio-Celtic

Lazio-Celtic verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201). Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.