La Turchia dice di aver catturato la sorella maggiore di Abu Bakr al Baghdadi, il capo dello Stato Islamico (o ISIS) morto durante un’operazione militare americana dieci giorni fa . Lo ha riferito un funzionario turco a vari giornali internazionali. La sorella di Baghdadi si chiama Rasmiya Awad, ha 65 anni e secondo le prime informazioni è stata catturata insieme al marito e a cinque bambini durante un’operazione militare turca nella città siriana di Azaz, di fatto controllata dalla Turchia. Lo stesso funzionario ha definito l’arresto di Awad «una potenziale miniera d’oro di informazioni», che potrebbe «aumentare notevolmente la nostra conoscenza» dello Stato Islamico. Il New York Times fa notare che Baghdadi aveva cinque fratelli e numerose sorelle, ma non è chiaro quanti di loro siano ancora vivi.

